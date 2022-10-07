В Нижнекамске «Нефтехимик» обыграл «Динамо» в серии буллитов

«Нефтехимик» выиграл пятую игру матч подряд и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото hcnh.ru

В четверг, 6 октября, в Нижнекамске встретились хоккейные клубы «Нефтехимик» и «Динамо». Игра между ними состоялась в рамках регулярного чемпионата КХЛ и закончилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл защитник «Нефтехимика» Руслан Петрищев. После шайбу забросил московский нападающий Эрик О`Делл. Во втором периоде «Динамо» вышло вперед, но ненадолго. Игра перешла в овертайме, но игроки не смогли забить шайбу. В серии буллитов хозяева льда одержали победу со счетом 3:2.

Отметим, «Нефтехимик» выиграл пятый матч подряд и теперь занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У них набралось 11 очков в 15 матчах.

- Соперник был очень серьезный и достойный. Мы рады, что идем вперед с положительным результатом и, надеюсь, что будем прогрессировать от игры к игре, - отметил после игры главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

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