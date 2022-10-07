В Казани наказали подравшихся кондукторов и водителя автобуса, который ел шаурму за рулем

Нарушителей отстранили от работы, отправили на дополнительный инструктаж или лишили премии. Фото: Алина НИЗАМОВА

В четверг, 6 октября, в Комитете по транспорту Казани вновь рассмотрели жалобы пассажиров на работников общественного транспорта. Нарушителей отстранили от работы, отправили на дополнительный инструктаж или лишили премии.

Так, например, горожане сообщили о драке кондукторов автобусов №№1 и 60, за что те были отстранены от работы, лишены премий и отправлены на дополнительный инструктаж. Также депремирован был водитель автобуса №93, который посадил кондуктора в салон посреди проезжей части.

Водителя автобуса №35а направили на дополнительный инструктаж за то, что он ел шаурму и смотрел в телефон по ходу движения. А водителя троллейбуса 3 отправили на дополнительный экзамен на знания ПДД, потому что он не соблюдал скоростной режим, резко трогался и резко тормозил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перевозчики Казани жалуются на мужчину с большим мешком, который кричит и матерится

По их словам, этот пассажир уже месяц терроризирует автобусы города (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram