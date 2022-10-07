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Общество7 октября 2022 5:26

В Казани наказали подравшихся кондукторов и водителя автобуса, который ел шаурму за рулем

Всего же рассмотрено было 18 жалоб, поступивших в отношении работников общественного транспорта за неделю
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Нарушителей отстранили от работы, отправили на дополнительный инструктаж или лишили премии.

Нарушителей отстранили от работы, отправили на дополнительный инструктаж или лишили премии.

Фото: Алина НИЗАМОВА

В четверг, 6 октября, в Комитете по транспорту Казани вновь рассмотрели жалобы пассажиров на работников общественного транспорта. Нарушителей отстранили от работы, отправили на дополнительный инструктаж или лишили премии.

Так, например, горожане сообщили о драке кондукторов автобусов №№1 и 60, за что те были отстранены от работы, лишены премий и отправлены на дополнительный инструктаж. Также депремирован был водитель автобуса №93, который посадил кондуктора в салон посреди проезжей части.

Водителя автобуса №35а направили на дополнительный инструктаж за то, что он ел шаурму и смотрел в телефон по ходу движения. А водителя троллейбуса 3 отправили на дополнительный экзамен на знания ПДД, потому что он не соблюдал скоростной режим, резко трогался и резко тормозил.

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