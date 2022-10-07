В Казани благоустроили двор, где пять лет назад обрушилась подземная парковка

Всего же в текущем году в Татарстане должны быть приведены в порядок 200 придомовых территорий. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Казани завершили благоустройство двора у домов №№10, 12, 14 и 16 по проспекту Универсиады. В 2014 году по вине подрядчика там обрушилась подземная парковка. Пять лет эта территория не восстанавливалась, так как это могло помешать оценке судом причины произошедшего, сообщает мэрия города.

После судебных процессов парковочные конструкции снесли, а котлован на месте паркинга засыпали. Работы по благоустройству двора начались в середине июля текущего. За месяц там уложили асфальт, закольцевали дорожки, оборудовали часть парковочных карманов.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2022 году в Татарстане благоустроят 200 дворов. Их выбирали 170 тысяч жителей региона, участвовавших в голосовании.

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