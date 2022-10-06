В Татарстане водитель иномарки на скорости сбил кабана, погибли два человека и животное

Водитель легковушки выжил. Фото: ГИБДД Татарстана

В этот четверг, 6 октября, в 17.45 в Чистопольском районе на проезжую часть 121 километра объездной дороги Казань – Оренбург выскочил дикий кабан. В этот момент там ехал автомобиль Kia. 31-летний водитель которого, по предварительным данным, превысил скорость. Иномарка со всего маха врезалась в кабана. Животное погибло.

После столкновения легковушку отбросило на грузовик Man. В результате чего несовместимые с жизнью травмы получили два пассажира Kia. Они скончались на месте происшествия. Их водитель выжил. Его доставили в местную больницу.

С места происшествия. Фото: ГИБДД Татарстана

В обстоятельствах произошедшей аварии сейчас разбираются госавтоинспекторы, сообщает ГИБДД Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram