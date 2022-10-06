В Казани определят места где можно продавать алкоголь, а где нельзя

Будут смотреть не только территориальное расположение тех же розничных магазинов, но и на точки общепита, где подается спиртное. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Согласно постановление Исполкома Казани в городе создается специальная комиссия, члены которой должны определить места, где разрешается торговать в розницу алкоголем, а где это делать будет запрещено. Интересно, что будут смотреть и на заведения общепита, где к столу посетителя подают спиртное.

В итоге члены новой комиссии получив заключения по каждой территории от бизнес-омбудсмена, управления культуры, образования и здравоохранения, а также предложения заинтересованных лиц, должны будут создать проект с границами, в пределах которых можно будет торговать алкоголем.

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