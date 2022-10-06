В Нижнекамске детей из семей мобилизованных будут бесплатно кормить в школах и разрешат им бесплатно ходить на концерты

При этом кормить бесплатно будут даже старшеклассников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Нижнекамске составили перечень мер социальной поддержки семей горожан, которые в рамках частичной мобилизации были призваны на службу в зону проведения спецоперации на Украине.

- Список пока состоит из 15 пунктов, он может еще пополняться, - гласит сообщение главы Нижнекамского района и мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, которое он опубликовал в своем официальном телеграм-канале.

Так, в первую очередь, с 10 октября в школах детей из семей мобилизованных будут кормить бесплатно, даже старшеклассников. С этой же даты не будет взыматься и плата за посещение ими детсадов. Также бесплатными для них становятся занятия в кружках и секциях, а в возрасте до 18 лет они могут так же безвозмездно посещать муниципальные бассейны, спортзалы и тренажерки.

На территории района эти ребята, а также и другие члены их семей, смогут без денег посещать музеи, театры, концерты в госучреждениях. Детей мобилизованных еще включат в список семей попавших в трудную жизненную ситуацию. Это даст им первоочередное право на выкуп путевок в местные лагеря отдыха.

Кроме того, семьям мобилизованных положена и помощь волонтеров в уборке квартиры или дачного участка в сельской местности во время зимы. Для жен призванных резервистов в Нижнекамском районе также помогут найти работу, как и их трудоспособным детям.

Кроме того, для всех членов семей с 10 октября организуют бесплатный проезд на общественном транспорте, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, бесплатную психологическую помощь центра «Эйдос» по телефону 8 (8555) 36-65-55, а также юридическую консультацию, оказание медпомощи, помощь в оформлении социальных выплат и , других мер поддержки.

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