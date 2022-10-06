В колонию Казани в баллоне с пропаном пытались провезти 19 телефонов и 9 сим-карт

Запрещенные предметы нашли в баллоне из-под пропана. Фото: УФСИН Татарстана

Сотрудники УФСИН Татарстана пресекли попытку провезти в казанскую колонию №2 19 сотовых телефонов, комплектующих к ним и 9 сим-карт. Запрещенные предметы нашли в баллоне из-под пропана во время досмотра машины, въезжающей на территорию исправительного учреждения.

По этому случаю УФСИН Татарстана проводит проверку. Всего с начала 2022 года при попытке доставки в колонии республики был изъят 81 мобильный телефон. За это был задержан 31 человек, а 25 из них уже привлечены к ответственности.

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