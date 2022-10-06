Пенсионера из Чувашии осудили за секс-насилие над малолетними девочками

Свою вину злоумышленник не признал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд признал 74-летнего жителя Чебоксар виновным в секс-насилии над малолетними и приговорил его к пяти годам колонии строго режима и последующему ограничению свободы еще на год. Жертвами мужчины стали две девочки в возрасте 10 и 11 лет.

Установлено, что 24 ноября 2021 года пьяный пенсионер подошел к школьницам в магазине и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Его задержали на месте преступления, но свою вину злоумышленник отрицает до сих пор.

- Его причастность к инкриминированному деянию полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, а также другими материалами дела, - сообщают в следственном управлении СКР по Чувашии.

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