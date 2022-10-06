Медики Нижнекамска собрали 66 коробок с вещами и продуктами для участников спецоперации

В акции принимали участие сотрудники Центральной районной больницы. Фото: Ксения Высотина

Сотрудники Центральной районной больницы Нижнекамска решили помочь участникам спецоперации на Украине. За неделю у них получилось собрать 66 коробок с лекарствами, антисептиками, теплой одеждой (некоторая одежда ручной работы), предметами личной гигиены, тушенкой, сгущенкой, чаем, кофе и сладостями.

- Это наш долг помочь всем, кто сейчас рискует своей жизнью. У многих наших сотрудников мужья и сыновья пошли на спецоперацию добровольцами, кто-то попал под частичную мобилизацию. Все мы, как одна семья, переживаем за наших ребят, за наших земляков, - говорит заместитель главврача больницы Рустем Сайфулин.

Все посылки доставлены из больницы в пункт приема, откуда их отправят военнослужащим.

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