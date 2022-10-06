9 октября горожан ждет ряд мероприятий и акций. Фото: Денис Гордийко

С 10 октября в казанском парке «Черное озеро» будет закрыт первый этаж летнего дома и начинается его подготовка к зиме. С наступлением морозов и открытием катков там заработает пункт проката коньков, говорят в Дирекции парков и скверов города.

В честь закрытия 9 октября в парке организуют ряд мероприятий и акций для гостей. Так, в 17:00 судомодельный прокат «Клуб капитанов» покажет «вальс кораблей» под музыкальное сопровождение, а в 18:00 все желающие смогут посмотреть фильм «Вторая жизнь Уве».

Кроме того, горожан в парке ждут скидки на горячие напитки и книги.

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