В Набережных Челнах осудили мужчину, который «пробил» в магазине мясо по цене картошки

Мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Фото: Ксения Высотина

Городской суд Набережных Челнов признал местного жителя виновным в мелком хищении. Установлено, что 8 мая текущего года мужчина, находясь в магазине, решил «пробить» дорогие продукты по цене дешевых. Он заплатил за говядину как за картофель, а за шампиньоны и красный перец, как за томаты. Таким незаконным способом горожанин «сэкономил» 474 рубля.

Суд учел смягчающие обстоятельства: мужчина совершил хищение впервые, признал свою вину и вернул товар, а также он имеет иждивенцев. Гражданин оштрафован на тысячу рублей.

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