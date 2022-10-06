Предприятиям Набережных Челнов предложили сотрудничество с Восточноафриканским сообществом

У компаний татарстанского автограда есть опыт работы с другими странами. Фото: nabchelny.ru

В среду, 5 октября, власти Набережных Челнов встретились с делегацией из Угады и обсудили возможности сотрудничества в сфере машиностроения. Гости предложили мэру города Наилю Магдееву рассмотреть возможность взаимодействия предприятий татарстанского автограда и Восточноафриканского сообщества.

Ведь в Уганде есть свой город, похожий на Набережные Челны. Это Джинджа, в котором находится завод Kiira Motors Corporation.

У компаний Набережных Челнов уже есть опыт работы с другими странами, сообщает мэрия города.

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