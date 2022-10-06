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Общество6 октября 2022 12:00

В Казани снесут еще 13 незаконно установленных торговых павильонов и гаражей

У владельцев есть время демонтировать постройки самостоятельно до 10 октября
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Объекты расположены в Ново-Савиновском и Авиастроительном района города.

Объекты расположены в Ново-Савиновском и Авиастроительном района города.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Казани обнаружили на улицах города еще 13 незаконно установленных объектов. Это торговые павильоны на улицах Четаева, Максимова, Начальная, Ильича и Вишневского, а также металлические гаражи на улицах Чуйкова, Лукина, Голубятникова, Амирхана, Лядова и Годовикова. Все они подлежат сносу. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Владельцам необходимо добровольно убрать незаконные постройки до 10 октября. В противном случае они будут снесены принудительно.

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