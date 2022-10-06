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Общество6 октября 2022 13:54

В заречной части Йошкар-Олы обустроили площадку для дрессировки собак

Хозяева питомцев уже начали выгуливать там своих четвероногих друзей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: Администрация Йошкар-Олы

Проект реализован в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Фото: Администрация Йошкар-Олы

В заречной части Йошкар-Олы появилась площадка для выгула собак со специальным оборудованием для их дрессировки. Данный проект ранее был поддержан местными жителями в ходе рейтингового голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает администрация города.

Теперь горожане могут с пользой провести время со своим питомцем в специальном месте и обменяться опытом с единомышленниками. Хозяева уже начали выгуливать своих четвероногих друзей на новой площадке.

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