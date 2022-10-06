В рамках акции «Сохраним лес» в Чувашии высадят 115 тысяч деревьев

В регионе появятся новые сосны, ели, дубы, каштаны и липы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес» в Чувашии планируют посадить 115 тысяч деревьев. Главными целями мероприятия стали: восстановление местных лесов после прошедших летом пожаров и снижение негативных последствий изменения климата, сообщает Минприроды республики.

В регионе появятся новые сосны, ели, дубы, каштаны и липы. Также будут высажены саженцы декоративных, плодовых деревьев и кустарников

Основное мероприятие по высадке деревьев состоится 7 октября на территории Мариинско-Посадского лесничества. Принять в нем участие сможет любой желающий.

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