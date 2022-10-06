В Татарстане 8-летняя девочка сломала ногу на частном аттракционе

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

В парке поселка Камское Устье местный предприниматель установил аттракцион. На нем катались дети. Одна из них – 8-летняя девочка. Во время веселья она сломала ногу. С переломом большой берцовой кости, ребенка срочно госпитализировали в больницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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