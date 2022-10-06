Чувашия отправила около 700 окон для восстановления жилых домов Мариуполя

Изделия заняли две фуры. Фото: minprom.cap.ru

Чувашия отправила две фуры с окнами в Мариуполь для восстановления поврежденных жилых домов. Дело в том, что с наступлением холодов город стал особенно нуждаться в остеклении квартир, заявил министр промышленности и энергетики республики Александр Кондратьев.

Всего из Чувашии в Мариуполь планируется поставить около 700 окон.

Отметим, что на данный момент в Мариуполе ведутся восстановительные работы. Там уже приступили к очистке территории от мусора, демонтажу и монтажу кровельного покрытия и систем отопления. В этом процессе принимают участие порядка 136 человек.

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