Адреса домов в Кировском районе, где с 6 по 11 октября отключили газ из-за ремонта Горьковского шоссе

Газа не будет до 11 октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 6 октября, в многоквартирных, индивидуальных жилых домах и коммунально-бытовых объектах Кировского района Казани отключили газ. Это связано с газоопасными работами при реконструкции Горьковского шоссе.

По информации «Казаньгоргаза», до 11 октября газа не будет по следующим адресам:

Многоквартирные дома ул. Залесная, 2а, 3, 18, 20, 22, 24; ул. Оз. Лебяжье, 5, 5а, 7, 7а, 8а, 10, 12.

Индивидуальные жилые дома ул. Аккош, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16; ул. Аксакова, 1, 1а, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 14-2, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 29г, 30, 31, 32, 32а, 32в, 32д, 32е, 32ж, 33, 33в, 34, 34б, 35, 37, 39, 40, 41, 41-2, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; пер. Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10; ул. Актанышская, 2, 3/1, 3а, 4-2, 4а, 6-1, 6-2, 7а, 9-1, 9-2, 11, 11а, 12а, 12б, 13а-1, 13а-2, 14-1, 14-2, 15-1, 15-2, 15а, 15б, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 17а, 18, 18а-1,18а-2, 19-1, 19-2, 19/1, 20-1, 20-2, 21-1, 21-2, 22-1, 22-2, 23, 24-1, 24-2, 25, 26-1, 26-2, 27-1, 27-2, 28, 29, 29-1, 30-1, 30-2, 31, 32-1, 32-2, 33, 33а, 34-5, 36, 37, 38, 39, 39-1, 40, 41, 41-1, 42, 42а, 42б, 42в, 43-1, 44, 45-1, 47, 51, 53; пер. Актанышский, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Горьковское шоссе, 1, 124, 132; ул. Кавказская, 1, 2, 3, 4, 4а, 5-1, 5-2, 5а, 6, 8, 10-2, 10-3; ул. Ландышевая, 2, 6, 8, 10; пер. Ландышевый, 1, 2, 3, 4; пос. Лесная Слобода, 2а, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 19;

ул. Оз. Лебяжье, 1-1, 2, 20, 21, 22а, 23а, 24а, 25а, 26а, 27а, 28;

ул.Оз. Лебяжье (пос.Творческих работников), 3, 7, 8, 8-1, 8-2, 9а, 10, 12, 13, 15, 21, 21а, 21а-1, 22, 24-1, 24а;

ул. Оз. Глубокое, 2-3, 4а, 4а, 4б, 6, 8-1, 8-2, 8-3;

ул. Песенная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Сафина, 1, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 7, 8, 9, 10-1, 10-2, 11, 12-1, 12-2, 13, 14, 15, 16, 17, 18-1, 18-2, 19-1, 21, 23; пер. Совхозный, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 15а, 15в, 17, 19, 20; ул. Ташлы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15; ул. Узорная, 13, 15, 15а, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; пер. Узорный, 3, 4, 5; ул. Хибинская, 17/32, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31а, 31б, 33, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69; ул. Шавкат, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;

Коммунально-бытовые объекты ул. Актанышская, 1; ул. Актанышская, АО «Казэнерго»; Горьковское шоссе, ГБПОУ «КазУОР» БМК, ДОЛ «Искра» (две котельные), ООО «Барс-Сервис»; ул. Горьковское шоссе, 100, ГАОУ «Адымнар-Казань»; ул. Залесная, 2а, 26, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 64, 64а, 66; пос. Залесный, ПАО «Казаньоргсинтез» (гостевой дом и база отдыха «Солнечный»); ул. Залесная, 2а/1, АО «Казэнерго»; ул. Оз.Глубокое, 1; ул. Оз.Глубокое, АО «Казэнерго»; ул. Оз.Лебяжье, ОА «Старт»; п/л. «Светлячок», АО «Казэнерго»; ул. Оз.Лебяжье, ООО «Вариант»; ул. Хибинская, 18.

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