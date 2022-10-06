С начала года в Набережных Челнах выявили три случая заболевания мышиной лихорадкой

Чаще всего заражение происходит при непосредственном контакте человека со зверьком. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов лечат 15-летнего пациента, заболевшего мышиной лихорадкой. Есть предположение, что подросток заразился будучи в деревне, сообщает Управление здравоохранения города.

Сейчас школьник получает необходимую терапию в отделении нефрологии. После выписки за его состоянием будут следить врачи детской поликлиники.

По словам врачей, это третий случай мышиной лихорадки, выявленный в татарстанском автограде с начала 2022 года. Данная инфекция попадает в окружающую среду с выделениями больных грызунов.

Симптомами болезни являются: повышенная температура тела, головная боль, боль в мышцах, общая слабость и потеря аппетита. В первую очередь страдают почки, сердечно-сосудистая система и легкие. Важно вовремя обратиться за медицинской помощью.

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