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Здоровье6 октября 2022 9:02

За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 341 человека

Число выявляемых случаев COVID-19 в республике снижается
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 341 новый случай COVID-19, госпитализировали 61 зараженного и выписали 492 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 6 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 182 141 человека, 175 643 из которых выздоровели, а 2 004 – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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