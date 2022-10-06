В Казани организовали конкурс на разработку арт-объекта, посвященного борьбе с COVID-19

Одна из целей проекта - выразить благодарность медработникам за их работу в пандемию. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Казани объявила конкурс на разработку арт-объекта на тему «Эпоха борьбы с коронавирусом». Его цель - увековечить память о борьбе человечества с COVID-19, а также выразить благодарность медработникам за их доблестный труд в период пандемии.

Для участия в конкурсе необходимо разработать проект объемно-пространственной композиции. Эскиз должен включать в себя символы, отражающие подвиг врачей и всех тех, кто вносил свой вклад в борьбу с COVID-19. Это может быть арт-объект, средовая скульптура или элемент ландшафтного дизайна.

Максимальная высота композиции – 6 метров. Она должна быть выполнена из современных, долговечных и негорючих материалов, а также отвечать требованиям безопасности.

Подать заявку на участие можно на электронную почту konkurs.irg@tatar.ru с 10 октября по 13 ноября. Победителя, который получит 100 тысяч рублей, выберут 24 ноября. Его проект будет реализован в Сквере медицинских работников в Вахитовском районе города.

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