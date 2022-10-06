В массовом ДТП на Оренбургском тракте в Казани пострадали три человека, в том числе ребенок

Всего же за сутки в городе произошло 71 ДТП, три из которых - с пострадавшими. Фото: ГИБДД Татарстана

Около 15:05 в среду, 5 октября, напротив дома №138к по улице Оренбургский тракт в Казани произошла массовая авария. По предварительным данным, 54-летний водитель Chevrolet не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившийся на светофоре Mercedes. От удара вторая иномарка наехала на автомобиль Honda, который, в свою очередь, ударил Ford.

В результате ДТП пострадал как сам водитель Chevrolet, так и 27-летняя девушка-водитель Mercedes и годовалый пассажир из Honda.

- За сутки в городе зарегистрировано 171 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезд на препятствие, падение пассажира и наезд на стоящий транспорт. В результате семь участников ДТП – четыре пассажира (в том числе ребенок) и три водителя – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает ОГИБДД УМВД по столице Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram