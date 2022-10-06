Объекты находятся в Кировском и Московском районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Казани признали аварийными и подлежащими сносу девять домов, которые находятся в Кировском и Московском районах. Они расположены по следующим адресам: ул. Гаванская, 69; ул. Гаванская, 71; ул. Колымская, 14; ул. Можайского, 5; ул. 40 лет Октября, 5; ул. 40 лет Октября, 12; ул. Самарская, 6; ул. Телецентра, 14 и ул. Хлебозаводская, 1а.

Советующие постановления опубликованы в сборнике документов Исполкома города. В документах говорится, что у жильцов есть полгода, чтобы съехать. В противном случае их отселением займутся сотрудники Управления жилищной политики столицы Татарстана.

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