Умер Владимир Жигульский, известный журналист из Набережных Челнов

Ветерана печати не стало на 73-м году жизни. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 6 октября, стало известно о смерти ветерана печати, член Союза журналиста Татарстана Владимира Жигульского, который жил в Набережных Челнах. Его не стало на 73-м году жизни после тяжелой болезни, сообщают «Челнинские известия».

Жигульский являлся выпускником Новосибирского государственного университета. Вначале своего пути работал внештатным корреспондентом «Рабочего КАМАЗа». Спустя время его повысили до заместителя редактора.

«Комсомольская правда - Казань» приносит свои глубокие соболезнования родным и близким Владимира Жигульского.

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