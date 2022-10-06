К концу года на дорогах Татарстана установят еще 88 камер

На данный момент в регионе установлены 897 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

По информации ГИБДД по Татарстану, на начало октября в республике установлены 897 камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. К концу года их количество увеличится еще на 88 единиц.

Напомним, что в 2008 году регион один из первых в России начал внедрять камеры контроля движения на дорогах. На тот момент их количество составляло всего 66 комплексов, а уже к 2023 году их число приблизится к тысяче.

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