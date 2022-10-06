В ночном клубе на улице Баумана в Казани мужчина ударил охранника ножом

По предварительным данным, конфликт произошел, когда персонал заведения попросил пьяную компанию уйти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полуночи в среду, 5 октября, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о потасовке у одного из ночных клубов на улице Баумана в Казани. Прибыв на место, они увидели драку между пьяными посетителями заведения и охранниками. Последние сообщили, что один из дебоширов ударил их коллегу ножом.

По версии следствия, трое посетителей клуба повздорили с прохожими. Охранники попросили нетрезвую компанию покинуть заведение, в ответ на что один из мужчин достал кухонный нож и ударил им охранника в плечо. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

- Всех троих хулиганов - ранее судимого подозреваемого в ножевом ранении, 1994 года рождения, его 26-летнюю супругу и 29-летнего судимого приятеля доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорят в Росгвардии Татарстана.

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