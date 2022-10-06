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Происшествия6 октября 2022 7:36

В ночном клубе на улице Баумана в Казани мужчина ударил охранника ножом

Подозреваемый в нападении ранее уже был судим
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
По предварительным данным, конфликт произошел, когда персонал заведения попросил пьяную компанию уйти.

По предварительным данным, конфликт произошел, когда персонал заведения попросил пьяную компанию уйти.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около полуночи в среду, 5 октября, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о потасовке у одного из ночных клубов на улице Баумана в Казани. Прибыв на место, они увидели драку между пьяными посетителями заведения и охранниками. Последние сообщили, что один из дебоширов ударил их коллегу ножом.

По версии следствия, трое посетителей клуба повздорили с прохожими. Охранники попросили нетрезвую компанию покинуть заведение, в ответ на что один из мужчин достал кухонный нож и ударил им охранника в плечо. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

- Всех троих хулиганов - ранее судимого подозреваемого в ножевом ранении, 1994 года рождения, его 26-летнюю супругу и 29-летнего судимого приятеля доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - говорят в Росгвардии Татарстана.

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