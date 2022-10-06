Еще одним почетным гостем стал министр строительства России Ирек Файзуллин. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 5 октября, глава Татарстана Рустам Минниханов выступил на открытии Международного строительного чемпионата-2022, который проходит в выставочном центре «Казань Экспо».

- Без вас никто ничего не сможет сделать, - заявил он, обращаясь к собравшимся. - Уважаемые строители, этот чемпионат позволит вам проявить себя, показать себя. Иметь такие навыки и способности – это значит иметь хорошие перспективы в будущем. Всем желаю хороших соревнований и приятного пребывания в нашей республике.

После этого Минниханов вместе с министром строительства России Иреком Файзуллиным посетил тематическую выставку, на которой были представлены экспозиции представителей строительной отрасли страны.

Напомним, что в программу чемпионата входят соревнования среди профессиональных специалистов и студентов профильных образовательных учреждений, выставочная экспозиция и деловой блок. Призовой фонд для победителей составит 44,1 миллиона рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram