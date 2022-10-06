Житель Чувашии скончался после того, как решил перейти дорогу в неположенном месте и был сбит

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: ГИБДД Чувашии

Около восьми часов вечера в среду, 5 октября, у деревни Старая Шемурша Шемуршинского района автомобиль «Богдан» наехал на мужчину, который переходил дорогу в неположенном для этого месте. С места происшествия 49-летний пешеход был госпитализирован, но позже он скончался в больнице.

Подробности произошедшего устанавливаются.

- За сутки на дорогах Чувашии произошло три ДТП, в которых один человек погиб и пять поучили травмы, - отмечают в ГИБДД республики.

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