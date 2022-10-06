Экологи через суд добились ликвидации огромной свалки в Тукаевском районе

Ответственным за этот участок является Исполком Малошильнинского сельского поселения. Фото: Минэкологии Татарстана

Инспекторы Прикамского территориального управления Минэкологии Татарстана обнаружили свалку у реки Шильна в Тукаевском районе. Строительные отходы там занимали площадь размером порядка 220 квадратных метров.

Собственник данного участка – Исполком Малошильнинского сельского поселения. Экологи выдали местным властям предостережение, но свалку никто так и не убрал. Пришлось обратиться в суд, где ответчика в итоге оштрафовали на 10 тысяч рублей, а также обязали очистить территорию до конца ноября.

Только после этого Исполком вывез мусор.

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