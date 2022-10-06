Нацбиблиотека Татарстана запустила чат-бот, позволяющий узнать о наличии в ней тех или иных книг

Чтобы запустить его, достаточно ввести в строке поиска @kitaphane_bot. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Национальная библиотека Татарстана запустила telegram-бот, с помощью которого можно узнать о наличии в ней той или иной книги, продлить время, отведенное на чтение, а также поставить напоминание, чтобы не забыть вернуть книгу обратно. Также бот способен рассказывать о грядущих мероприятиях и отвечать на другие часто задаваемые вопросы.

Для удобства пользователей telegram-бот библиотеки работает как на русском, так и на татарском языках. Чтобы запустить его, достаточно ввести в строке поиска @kitaphane_bot.

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