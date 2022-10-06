Казанское АО «КВАРТ», принадлежащее зятю Равиля Зиганшина, решили обанкротить

Что стало причиной такого решения, пока не известно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», АО «КВАРТ», которое принадлежит Тимуру Зайнутдинову – зятю владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, хотят обанкротить. С таким заявлением в суд планирует обратиться ООО «Таткомплекс». Почему? Пока неизвестно.

Как сообщает Inkazan, летом 2018 года «Таткомплекс» выдал «КВАРТу» займов на общую сумму порядка 42,2 миллиона рублей. Однако в в 2019 году в отношении «Таткомплекта» открыли конкурсное производство.

Напомним, ранее сам Равиль Зиганшин был обвинен в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 2,7 миллиарда рублей. Вместе с тем, неустановленные лица из руководства его организации заподозрили в мошенничестве на 172 миллиона рублей.

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