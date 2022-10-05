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Общество5 октября 2022 15:38

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса будет в течение трех дней работать на «Казанской ярмарке»

Там можно также сразу привиться и от гриппа
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Процедуру проводят в павильоне №3.

Процедуру проводят в павильоне №3.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 5 по 7 октября включительно в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» (Оренбургский тракт, 8) будет работать мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Там, к слову, можно будет сразу привиться и от гриппа.

- Вакцинация проводится в павильоне №3 . 5 и 6 октября привиться можно с 10.00 до 16.00, а 7 октября – с 10.00 до 13.00, - сообщает управление здравоохранения Казани.

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