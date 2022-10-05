«Ждем, чтобы они вернулись домой здоровыми»: В Чебоксарах 91-летняя пенсионерка вяжет носки для солдат СВО

Пожилая женщина работает вместе с другими рукодельницами в клубе «Хозяюшка». Фото: mintrud.cap.ru

Как и многие другие женщины России представительницы прекрасной половины человечества из Чебоксар начали вязать теплые носки для солдат, которые участвуют в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Так, рукодельницы собираются в клубе «Хозяюшка». Среди них и 91-летняя Тамара Гетманова. Несмотря на свой возраст, женщина чувствует себя бодрой. Она уже связала три пары теплых носок всего за два дня.

- Хочу хоть чем-то быть полезной ради общего дела. Так мы передаем солдатам наше тепло и любовь. И ждем, чтобы они вернулись домой здоровыми, на радость родителям, – говорит Тамара Гетманова.

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