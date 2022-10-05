Казанская опера «Кара пулат» номинирована на международную премию «Золотой Трезини»

Фото: пресс-служба Тинчуринского театра

Легенда-опера Эльмира Низамова «Кара пулат» («Черная палата»), показы которой прошли на сцене Тинчуринского театра и в натуральных декорациях на территории Булгарского музея-заповедника, стала номинантом международной архитектурной премии «Золотой Трезини». Опера претендует на победу в номинации «Лучший реализованный проект театральной декорации». Объявление результатов конкурса состоится 15 ноября в Санкт-Петербурге.

Международная архитектурно-дизайнерская премия «Золотой Трезини» основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670-1734) — первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания Двенадцати коллегий и других шедевров петровского барокко. Премия присуждается под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Председателем премии является генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Главная награда премии — позолоченная статуэтка Доменико Трезини.

«Золотой Трезини» — единственная премия в мире, эксперты которой отбирают для включения в состав музейного фонда новые архитектурные, реставрационные, дизайнерские и сценографические проекты, имеющие высокую художественную ценность.

В Международный совет и жюри премии «Золотой Трезини» входят более 230 экспертов из 34 стран.

По словам организаторов премии, сегодня «Золотой Трезини» становится премией мирового уровня, а статуэтка Доменико Трезини приобретает статус архитектурного «Оскара», за который борются номинанты из разных стран.

В данный момент идет голосование за приз зрительских симпатий. Проголосовать можно здесь.