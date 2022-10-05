Глава Татарстана поздравил «Динамо – Ак Барс» с победой в суперлиге Чемпионата России

Команда впервые в истории отечественного хоккея на траве оформила золотой требл. Фото: president.tatarstan.ru

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил мужской клуб «Динамо – Ак Барс» с победой в суперлиге Чемпионата России по хоккею на траве в сезоне 2022 года. Чествование спортсменов прошло в зале торжеств Казанского Кремля в среду, 5 октября.

В ходе соревнований команда впервые в истории отечественного хоккея на траве оформила золотой требл, завоевав за год титулы обладателей Кубка России, Суперкубка России и чемпионов страны.

За победу Минниханов вручил спортсменом государственные награды республики. А они ему - памятную клюшку и футболку с логотипом клуба.

- Командный дух и высочайшее мастерство, стремление добиваться максимального результата принесли вам очередную победу. Этот успех стал для команды 20-ым и рекордным в истории российского спорта, - подчеркнул глава региона.

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