На данный момент в системе гражданской обороны региона задействованы более пяти тысяч сотрудников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в 2022 году зарплаты пожарных и спасателей республики увеличились на 20%. Такое заявление он сделал на торжественном мероприятии в честь 90-летия гражданской обороны.

- В 2020 году было принято решение об увеличении денежного содержания на 20%, и буквально недавно произошло увеличение еще на 20%, что приближает нас к сопоставимому федеральному уровню, – отметил Николаев.

По данным на начало октября, в системе гражданской обороны региона задействованы свыше четырех тысяч единиц техники и более пяти тысяч сотрудников. Глава Чувашии поблагодарил каждого из действующих работников и ветеранов службы.

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