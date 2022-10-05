Остров-град Свияжск вошел в десятку «Мест силы России»

Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Образование». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По результатам первого этапа голосования музей-заповедник «Остров-град Свияжск» попал в десятку «Мест силы России». Вместе с ним там оказались острова Валаам и Ольхон, озеро Светлояр, плато Маньпупунер, Чуйский тракт, вулкан Креницына, Суздаль, Коломна и Дербент.

Голосование продолжается. Победителя определят во втором этапе.

Отметим, данный конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Он призван найти и продвигать географическо-природные места в России с особо значимыми для народов страны историческими, культурными и духовными ценностями.

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