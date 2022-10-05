На выставке «Индустрия здоровья» в Казани заработал мобильный пункт вакцинации

Медики будут принимать там вплоть до 7 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выставке «Индустрия здоровья», которая проходит в выставочном центре «Казанская ярмарка», заработал мобильный пункт вакцинации. Все желающие могут привиться там как от коронавируса, так и от гриппа, сообщает Управление здравоохранения города.

Пункты будут работать 5 и 6 октября с 10:00 до 16:00, а также 7 октября - с 10:00 до 13:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани прекратили работу все пункты вакцинации у станций метро. Причиной этого стала плохая погода и низкая востребованность среди горожан.

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