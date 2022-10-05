Татарская транспортная прокуратура обнаружила шесть нарушений на стоянках маломерных судов

В отношении виновных должностных лиц возбуждены шесть дел об административных правонарушениях. Фото: Александр ГЛУЗ

Татарская транспортная прокуратура провела проверку эксплуатации баз стоянок маломерных судов в акватории реки Волга. Речь идет о точках, расположенных в Казани, а также в Лаишевском и Зеленодольском районах.

В итоге нарушения были выявлены на шести стоянках. Там надлежащим образом не организован учет выхода судов в акваторию реки, а также не обеспечено информирование судовладельцев о гидрометеорологической и навигационной обстановках.

Кроме того, эти стоянки не укомплектованы необходимым пожарным оборудованием и средствами локализации аварийных разливов нефтепродуктов. Также там не проводились ежегодные проверки соответствия установленным требованиям.

- Возбуждены шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «Нарушение правил пользования базами для стоянок маломерных судов», - отмечает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

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