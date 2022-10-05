В Набережных Челнах полиция устроила рейд по поиску нелегальных мигрантов

С 3 октября в городе выявлены 10 подобных административных правонарушений. Фото: Александр ГЛУЗ

До 12 октября в Набережных Челнах будет проходить полицейский рейд по поиску нелегальных мигрантов и пресечению деятельности структур, организующих незаконные переезды в Россию. С 3 числа в городе были выявлены 10 подобных правонарушений.

Так, например, одна местная жительница не предприняла мер по постановке на учет гражданина Узбекистана, а другая – предоставила жилье уроженцу Туркменистан, который также не стоял на учете. Трое жителей Узбекистана нарушили сроки обращения за патентом. Пять уроженцев Туркменистана, Киргизии и Узбекистана нарушили режим пребывания в стране.

- Городским судом принято решение о наложении административных штрафов, - заявили в УМВД по татарстанскому автограду.

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