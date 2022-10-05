После смертельного наезда на детей в чувашской деревне возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла на улице Ленина в деревне Лесные Туваны Шумерлинского района. Фото: ГИБДД Чувашии

По факту смертельного ДТП на улице Ленина в деревне Лесные Туваны Шумерлинского района возбудили уголовное дело. Напомним, вечером 4 сентября автомобиль Hyundai наехал на 11-летнюю девочку и ее годовалого брата, которого та везла в коляске. Школьница погибла на месте, малыш был госпитализирован с травмами. Водитель поспешил скрыться, но вскоре был задержан.

За рулем иномарки сидел 63-летний местный житель. Утверждается, что на момент аварии он был пьян.

- Следствие будет ходатайствовать об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в СУ СКР по Чувашии. – Сейчас проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

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