В Набережных Челнах врачи откачали из живота неизлечимого больного 10 литров жидкости

Болезнь мужчины не вылечить, но ее еще можно замедлить. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Во время диагностики жителя Набережных Челнов врачи горбольницы №5 обнаружили, что его полнота – следствие алкогольного цирроза печени. Мужчине провели УЗИ и компьютерную томографию брюшной полости.

- Уже на этом этапе было видно, что у пациента необратимо повреждены практически все органы, особенно печень. Также у мужчины в брюшной полости скопилось около 10 литров свободной жидкости, - цитирует Минздрав Татарстана завотделением лучевой диагностики медучреждения Рузану Миннеханову.

Диагностика показала наличие в брюшной полости 10 литров жидкости. Фото: Минздрав Татарстана

Жидкость откачали в несколько этапов, но о полном выздоровлении, по словам специалистов, уже не может быть и речи. Сейчас мужчина находится в терапевтическом отделении. Врачи смогли стабилизировать его состояние.

На такой поздней стадии как у этого пациента цирроз уже не лечится. Развитие болезни можно теперь только замедлить и то если больной полностью откажется от употребления спиртного, а также будет вовремя принимать назначенные лекарства.

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