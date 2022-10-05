Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 10:14

В Елабужском районе Татарстана спасатели нашли в лесу двух заблудившихся женщин

Они собирали грибы и не смогли найти выход из чащи
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Женщин нашли, когда в лесу уже было темно.

Женщин нашли, когда в лесу уже было темно.

Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 4 октября, в 17.45 спасатели выехали в лес около деревни Лекарево Елабужского района. Им поступила информация о том, что там заблудились в лесу две женщины, которые отправились собирать грибы, сообщает МЧС Татарстана.

- В ходе поиска спасатели обнаружили двух женщин в лесном массиве в 18.48, - отметили в ведомстве.

Любительниц тихой охоты вывели из чащи на дорогу к автомобилю и передали их родственникам.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram