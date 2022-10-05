В Елабужском районе Татарстана спасатели нашли в лесу двух заблудившихся женщин

Женщин нашли, когда в лесу уже было темно. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 4 октября, в 17.45 спасатели выехали в лес около деревни Лекарево Елабужского района. Им поступила информация о том, что там заблудились в лесу две женщины, которые отправились собирать грибы, сообщает МЧС Татарстана.

- В ходе поиска спасатели обнаружили двух женщин в лесном массиве в 18.48, - отметили в ведомстве.

Любительниц тихой охоты вывели из чащи на дорогу к автомобилю и передали их родственникам.

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