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Происшествия5 октября 2022 9:23

Зверски зарубил людей топором, забрал телевизор и поджег дом: прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для подсудимого 24 года колонии

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков запросил для обвиняемого в убийстве людей топором и поджоге 24 года колонии
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Злоумышленник зверски зарубил своих жертв топором.

Злоумышленник зверски зарубил своих жертв топором.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Верховном суде Татарстана прошли прения по уголовному делу о жестоком убийстве двух человек. Перед законом по обвинению в этом предстал 51-летний местный житель. Помимо убийства мужчине также инкрименируют поджог и кражу, сообщили в прокуратуре республики.

- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков выступая в суде в качестве государственного обвинителя предложил приговорить подсудимого к 24 годам колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В роли гособвинителя по этому уголовному делу выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

В роли гособвинителя по этому уголовному делу выступил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Фото: прокуратура Татарстана

Как следует из материалов уголовного дела, в ночь на 18 ноября 2021 года в Чистополе мужчина гостил у своего знакомого. Они выпивали вместе с еще одним гостем. Когда тот ушел в комнату спать, между хозяином дома и подсудимым вспыхнула пьяная ссора. Гость схватил топор и нанес потерпевшему 21 удар по голове. Отчего тот скончался на месте преступления. Чтобы скрыть свою причастность к убийству мужчина, по версии следствия, подошел к спящему второму гостю и также зверски зарубил его топором. Эксперты насчитали потом на теле убитого 14 ударов, которые пришлись как по телу, так и по голове.

Далее, как утверждается, подсудимый забрал телевизор, ТВ-приставку и электробритву, а после поджег сам дом. Злоумышленник скрылся, но вскоре правоохранители вышли на его след и задержали. Сейчас мужчина находится под стражей.

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