KION представил татарстанцам подборку добрых фильмов ко Дню учителя

5 октября в России и во всем мире отмечается День учителя. На тему школьной жизни снимается очень много фильмов и сериалов, потому что у каждого из нас есть теплые воспоминания о любимых уроках и преподавателях. К этой дате онлайн-кинотеатр KION и МТС выбрали шесть картин о тех, кто посвящает себя целиком обучению детей.

«Школа рока» (2003, реж. Ричард Линклейтер, 12+)

Дьюи Финн (Джек Блэк) — музыкант-неудачник, живущий в крохотной квартире, заваленной мусором. Он случайно берет телефонный звонок вместо своего соседа и соглашается заменить учителя в престижном заведении Horace Green Elementary School. Дьюи ничего мыслит о методологии преподавания, зато очень легко находит язык с любыми людьми.

«Доживем до понедельника» (1968, реж. Станислав Ростоцкий, 12+)

Новая преподавательница английского Наталья Горелова (Ирина Печерникова) только выпустилась из педучилища, еще не умеет управлять классом, поэтому сразу же ссорится с учениками. Параллельно с этим учитель Илья Мельников (Вячеслав Тихонов) чувствует, что идеалы его молодости остались в прошлом, и он не знает, что делать с молодым поколением. Илья решает помочь Наталье, сделать ее своей преемницей.

«Учитель английского» (2012, реж. Крейг Зиск, 16+)

Комедия с Джулианной Мур в главной роли. Спустя годы после выпуска из школы Джейк (Майкл Ангарано) возвращается из Нью-Йорка в Пенсильванию. Ночью на заправке он встречается со своей учительницей Линдой, но она принимает его за грабителя и брызгает ему в лицо перцовым баллончиком. Оказывается, что в мегаполисе у Джейка не состоялась карьера драматурга, но Линда находит текст его пьесы талантливым и предлагает ему свою помощь.

«Кунг-Фу Панда» (2008, Марк Осборн, Джон Стивенсон,0+)

Из персика яблоню не вырастить — это простую истину об обучении говорит мастеру Шифу великий Угвей. Панда По всю жизнь мечтал стать Воином Дракона, и сама судьба его выбрала для этого — он взлетел на фейерверке и упал посреди площади храма, где Угвей вслепую указал на него тросточкой.

«Школа выживания» (2008, реж. Стивен Брилл, 16+)

Три мальчика устали от издевательств со стороны одноклассников, поэтому решают нанять себе телохранителя. Им идеально подходит Боб Тейлор (Оуэн Уилсон), бывший охранник трех вице-президентов США. На деле Боб — жулик и пацифист, который ничего не смыслит в боевых искусствах, зато он может ловко врать.

«Голос» (2014, реж. Франсуа Жирар, 12+)

12-летний Стейт (Гарретт Уорейнг) — проблемный ребенок. Его мама погибла в автокатастрофе, а состоятельный отец ничего не хочет иметь общего с мальчиком. Поэтому отправляет его в элитную школу, куда Стейта берут не столь из-за крупного чека за его спиной, но прежде всего из-за отличных вокальных данных и большого будущего.