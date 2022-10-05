В парке казанского ЖК «Салават Купере» почти завершили благоустройство озера

Вдоль берега высаживают растения, которые любят воду. Фото: kzn.ru

Работы по благоустройству озера в новом для Казани парке в ЖК «Салават Купере» подходят к концу. Они завершены уже на 83%.

Площадь берега облагороженного водоема составит 4 тысячи квадратных метров. На них высадят растения, обустраивают пирс, смотровую площадку, а также зону отдыха и амфитеатр с качелями.

Напомним, при создании нового парка было принято решение сохранит существовавшее там маленькое озеро. Так, его дно покрыли мембранной тканью, а снова заполнять будут при помощи насосов, которые закачают воду из скважин, отметил в комитете внешнего благоустройства Исполкома Казани.

Кроме того, в рамках благоустройства второй очереди парка в ЖК «Салават Купере» завершаются работы по созданию амфитеатра с кафе, прокатом и коворкингом. Они выполнены на 91%.

Полностью готовы детская и спортивная площадка, зона для выгула собак, ограждения, лестницы и пандусы. Высажено около 500 деревьев и 4,4 тысячи кустарников – яблони, сосны и ели.

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