В Татарстане с 2020 года количество репетиторов выросло в 3,2 раза

В большинстве случаев такие сотрудники нужны образовательным учреждениям и IT-компаниям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года в республике порядка семи тысяч соискателей разместили или обновили резюме репетиторов. Это в 2,1 больше, чем в 2021 году, а также в 3,2 раза больше, чем в 2020-ом.

Так, в сентябре 2022 года в Татарстане работодатели разместили около 700 вакансий для соискателей-репетиторов. В большинстве случаев такие сотрудники нужны образовательным учреждениям и IT-компаниям. Средняя их заработная плата составляет 35 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем в 2021 году, сообщает "Бизнес Online", ссылаясь на руководителя пресс-службы "hh.ru Поволжье" Александру Севостьянову.

Напомним, ранее КП-Казань писала, что школам Казани не хватает учителей начальных классов, педагогов по физике и математике.

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