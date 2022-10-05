Перевозчики Казани жалуются на мужчину с большим мешком, который кричит и матерится

Кроме того, в транспорте ездит гражданин с чемоданом, который также мешает остальным.
Фото: Алина НИЗАМОВА
Перевозчики Казани жалуются на маргиналов, которые провоцируют кондукторов на конфликты. По их словам, в автобусах города уже месяц ездит мужчина с большим мешком, полным бутылок и банок. Он, якобы, нарочно ставит свой багаж в проходах и у дверей. Более того – отказывается платить за его перевозку, кричит и матерится.
Кроме того, перевозчики заметили другого странного пассажира. Утверждается, что на тех же автобусах ездит мужчина с большим чемоданом, который также мешает остальным.
- Перевозчики просят пассажиров, которые стали свидетелем данной ситуации не оставаться безучастным, поддержать кондуктора, - говорят в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.
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