Перевозчики Казани жалуются на мужчину с большим мешком, который кричит и матерится

Кроме того, в транспорте ездит гражданин с чемоданом, который также мешает остальным. Фото: Алина НИЗАМОВА

Перевозчики Казани жалуются на маргиналов, которые провоцируют кондукторов на конфликты. По их словам, в автобусах города уже месяц ездит мужчина с большим мешком, полным бутылок и банок. Он, якобы, нарочно ставит свой багаж в проходах и у дверей. Более того – отказывается платить за его перевозку, кричит и матерится.

Кроме того, перевозчики заметили другого странного пассажира. Утверждается, что на тех же автобусах ездит мужчина с большим чемоданом, который также мешает остальным.

- Перевозчики просят пассажиров, которые стали свидетелем данной ситуации не оставаться безучастным, поддержать кондуктора, - говорят в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана.

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