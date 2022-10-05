На проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах автобус насмерть сбил мужчину

Личность погибшего пока не установлена. Фото: ГИБДД Чувашии

Около 22:20 во вторник, 4 октября, на проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах автобус сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От полученных в результате наезда травм пешеход скончался на месте.

- Личность погибшего установить пока не удалось, - говорят в ГИБДД Чувашии.

Напомним, немногим раньше в республике произошло другое смертельное ДТП. В деревне Лесные Туваны Шумерлинского района иномарка сбила двух детей – 11-летнюю девочку и ее годовалого брата. Школьница скончалась, малыш госпитализирован с ушибом головы.

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