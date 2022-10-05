В Альметьевске экологи взяли пробы воды из водоема с пеной

Результаты исследования будут известны через неделю. Фото: Министерство экологии Татарстана

После жалобы жителей Альметьевска на пену в водоеме парка «Каскад прудов», туда отправились экологи. Когда специалисты прибыли нам место в первый, ничего необычного там уже не было. Однако во время второго визита в парк 4 октября ими все-таки было обнаружено небольшое количество пены, сообщают в Минэкологии Татарстана.

Экологи взяли пробы воды из водоема, которые были отправлены в лабораторию. Результаты исследования будут известны через неделю. После этого в ведомстве обещают принять меры.

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